شرق السخنة.. واشنطن تخلي “دواعشها”

أكدت مصادر محلية إن ثلاث مروحيات تابعة لـ “التحالف الأميريكي” نفذت عملية إخلاء لمجموعة من عناصر تنظيم “داعش”، وذلك في منطقة صحراوية تقع إلى الشرق من مدينة “السخنة” بريف حمص الشرقي.

وأوضحت مصادرنا إن المجموعة انتقلت عبر سيارة “فان مغلقة” مدنية، أجبر صاحبها على نقل المجموعة من بلدة “عياش” بريف دير الزور الشرقي إلى المنطقة التي وصلت إليها ثلاث مروحيات، هبطت واحدة منها على الأرض فيما بقيت المروحيتين الآخريين تحلقان حول منطقة الإخلاء.

وبحسب المصادر فإن المروحيات الثلاث حلقت باتجاه الشمال ودخلت أراضي محافظة الرقة، ومن غير المعلوم إلى الآن المكان الذي هبطت فيه المروحيات، وما تزال هوية المجموعة التي تم إخلائها مجهولة إلى الآن، ولكن من المرجح أن تكون إحدى خلايا التجسس التي تجندها واشنطن عن طريق “جيش مغاوير الثورة”، لتحديد الاهداف الأرضية التي يتم استهدافها من قبل التحالف الأميركي، وغالبا ما تسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن “التحالف الأميركي” كان قد نفذ عددا كبيرا من عمليات إخلاء الخلايا التابعة له من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” في دير الزور والرقة خلال الشهرين الماضيين.

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