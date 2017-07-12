كنعان بعد لقائه جعجع: لن نقبل بتوطين السوريين في لبنان

استقبل رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء أمس في معراب أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان على مدار ساعتين، خرج بعدها كنعان ليشدد على “أهمية التنسيق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مختلف الملفات”، مؤكدا “الاستمرار بالخطوات اللاحقة لمتابعة النقاش الآني والقواسم المشتركة والتفاهمات التي توصلنا إليها في عدد من المسائل المطروحة اليوم على بساط البحث ولن أدخل في التفاصيل كثيرا باعتبار ان الأمور ستنجلي في الغد”…

وإذ لفت إلى أن “العلاقة بين القوات والتيار استراتيجية وهي طويلة الأمد”، أكد كنعان “أن المواضيع والملفات الآنية التي تعترضنا ليست مستعصية بل لها دوما حلول في ظل النوايا الطيبة باعتبار أننا نسير وفق استراتيجية بناء الدولة وتعزيز منطق المؤسسات واحترام الدستور والقوانين والديمقراطية”.

وعن دعوة ألامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحكومة اللبنانية لمعالجة قضية النزوح مع الحكومة السورية، أجاب كنعان:”إن موقفنا واضح في هذا السياق ويهمنا عودة النازحين السوريين ويجب أن نجلس مع بعضنا في الحكومة لبحث الوسيلة الأنجع لتأمين هذا الهدف لأننا ندفع أثمانا كبيرة اقتصاديا، ماليا وأمنيا وسواها، ولاسيما ان لبنان لا يملك طاقة تحمل هذا العبء، وتبقى المصلحة اللبنانية هي الأساس في التعاطي وبالتالي كل ما يحقق هذه المصلحة يجب ان نتعاون سويا لتأمينها، فلن نقبل بقرار دولي أو أممي يوطن السوريين في لبنان أو قرار من دول أخرى سواء كانت سوريا أم غيرها بإبقاء النازحين في لبنان”.

وتابع :”نحن ننطلق من مصلحة دولتنا وشعبنا وأرضنا، وأمام هذا الهدف تهون كل الأمور، والمكان الأساسي لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة هو داخل الحكومة اللبنانية”.

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