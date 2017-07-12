هذا الخبر سيضحك السوريين جداً!

تسارع الميليشيات المسلحة في سوريا لمواكبة “الموجة الجديدة” ونفض صبغة الإرهاب عن نفسها عبر اجراءات أقل ماتوصف بأنها مضحكة جداً.

ونقلت وسائل اعلام الكترونية معارضة خبراً عن قيام ميليشيا “جيش الأبابيل” بمداهمة مقر لما أسمته “خلية إرهابية متطرفة”، في بلدة ببيلا جنوبي العاصمة دمشق واعتقلت أعضائها الثمانية بعد اشتباكات معهم.

وبحسب ما رصد “الحدث نيوز” فإن مصدر في ميليشيا “جيش الأبابيل” قال لوسائل اعلامية معارضة إنّ “العملية استمرت قرابة الأربع ساعات، وجاءت بعد رصد ومتابعة أمنية لهم، كما أكدّ أنّ عناصر القوة الأمنية أعطوهم الأمان والضمانات ليصار لمحاكمتهم، ما دفعهم لتسليم أنفسهم و أسلحتهم الخفيفة”.

الجدير ذكره أن الميليشيات المسلحة في سوريا يسارعون اليوم لإبعاد صفة الإرهاب عنهم، بعد تغير الظروف الدولية ومخافة استهدافهم كجماعات تكفيرية متطرفة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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