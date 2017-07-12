حمادة: لا يمكن الإطاحة بآلية التعيينات الإدارية

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “أنه لا يمكن الاطاحة بآلية التعيينات الادارية القائمة وما هو مطروح هو تعديل لتلبية حاجة الادارة، فأي تغيير جذري بالآلية يسهل لكل وزير الاتيان بمن يريد ولبعض الأحزاب التحكم بكل التعيينات خصوصا في الصف المسيحي”. كما دعا “إلى اختصار الوقت وتضافر الجهود لتحسين آداء الآلية وعدم الدخول في تناقضات”.

وعن ملف النازحين السوريين طالب حمادة، في حديث إذاعي، “بألا يعطى الموضوع أكثر من حجمه”، معتبرا أن “الانقسام الحاصل ليس حول العودة انما الآلية”، وقال:”هناك من يؤيد النظام السوري ويريد عودة النازحين الى أحضانه ومن يريد عودة سليمة وفق القنوات الدولية اذا ثبت وجود مناطق آمنة لعودتهم”.

وأكد أن “التواصل مع المنظمات الدولية مستمر والمطلوب هو تقييم الأوضاع الاقليمية واستغراق الوقت المطلوب لحل الملف”.

وردا على سؤال حول امكانية استعادة الحكومة للسلسلة، جدد حمادة تأييده لسلسلة عادلة ومتوازنة، داعيا “إلى إقرارها مع الموازنة من دون تحميلها أثقالا إضافية قد تشكل ذريعة لتطييرها”.

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