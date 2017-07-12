الجيش العراقي يحبط هجوما لـ”داعش” على الحدود السورية

أفاد مصدر امني عراقي اليوم بأن القوات الأمنية أحبطت هجوما لداعش على الحدود السورية.

ونقلت قناة “السومرية” عن المصدر الأمني قوله إن “القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي أحكمت سيطرتها على معمل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة تابع لداعش في الموصل القديمة”، مبينا أن “هذه القوات عملت على تفكيك ما يقارب (20) سيارة تحتوي على مادة الـ (C4) وما يقارب (200) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضاف المصدر، أن هذه المواد كانت معدة لتنفيذ “هجوم إرهابي” على القوات الأمنية والحشد الشعبي المتواجدين على الشريط الحدودي، من أجل فتح ثغرة ليتمكنوا من خلالها من الهروب إلى سوريا، موضحا أن “ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية وجهد أمني أدى إلى إفشال هذا المخطط”.

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