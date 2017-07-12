“الصليب الأحمر” يعلن عن عدد خدماته خلال حزيران

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه تمكن خلال شهر حزيران 2017 من تقديم ما يلي:

فرق الإسعاف والطوارئ: بلغ مجموع مهمات مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 46 مركز ثابت و2 مركزين مؤقتين و4 غرف عمليات، 21604 مهمات تضمنت نقل 6320 مصابا منحوادث السيرونقل 4553 مصاب من حوادث متنوعة، وإسعاف 8894 حالة صحية في المراكز، وتقديم الخدمات الإسعافات لـ 1167 شخص في المنازل ومراكز الإسعاف الميدانية، إضافة إلى تنفيذ 174 مهمة إنسانية مختلفة، وإقامة 496 مركز إسعاف مؤقت للعديد من الأنشطة والمهرجانات ذات الطابع الجماهيري.

مراكز نقل الدم: وزعت مراكز نقل الدم وعددها 12 مركز، 1584 وحدة دم من جميع الفئات بعد أن أجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الدم الممنوح كما بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1224 وحدات دم، كذلك أقيمت 3 حملات للتبرع بالدم.

الخدمات الطبية الاجتماعية: وتقوم هذه الخدمة على توفير المعاينات الطبية المتنوعة للمرضى من مختلف الفئات والأعمار وكذلك توزيع الأدوية المزمنة وتطبيق برنامج الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال شبكة مؤلفة من 38 مركز طبي اجتماعي ثابت و9 عيادات نقالة وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من المستوصفات الثابتة والنقالة ما مجموعه 28585 خدمة طبية واجتماعية.

وحدة إدارة الكوارث: يقوم الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال وحدة إدارة الكوارث المدعومة ب 15 فرقة منتشرة في المناطق بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة هي: مساعدات عينية، والحد من مخاطر الكوارث، والمياه والإصحاح والمساعدات النقدية وتوزيع بطاقات محروقات للتدفئة وقد بلغ مجموع المستفيدين 32361 شخص.

قسم الناشئين والشباب: يقوم الصليب الأحمر اللبناني من خلال مراكز قسم الناشئين والشباب وعددها 35 مركز ونادي بتنظيم وإقامة نشاطات متعددة تتمحور حول برامج نشر القيم والمبادئ الإنسانية، والصحة والشباب، والتوعية البيئية وغيرها وبلغ عدد المستفيدين 4456 شخص.

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