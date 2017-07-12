الإعلان عن مناطق خفض توتر جديدة في سوريا!

يبدو أن مناطق خفض التوتر وماتلاها من تفاهمات دولية معلنة وغير معلنة باتت نتائجها تظهر جلياً على الميدان السوري الذي فقد زخم معاركه السابقة، والتي تقتصر اليوم على عدة جبهات مع جبهة النصرة وتنظيم داعش.

مصدر عسكري أكد سيطرة الجيش السوري على حقل الهيل النفطي بالكامل بعد القضاء على أعداد من مسلحي داعش وتدمر أسلحتهم، فيما تقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في المنطقة، وكان الجيش السوري يوم أمس قد سيطر على عدة مواقع بالقرب من الحقل النفطي.

وفي جبهة شرق العاصمة خف وهج الاشتباكات قليلاً اليوم قياساً بالأيام السابقة، حيث استهدف الطيران الحربي مواقع تابعة لـ جبهة النصرة في عين ترما بريف دمشق بسلسلة غارات جوية محققاً اصابات مباشرة في صفوفهم .

في سياق متصل قالت تنسيقيات المسلحين التي يرصدها الحدث نيوز نقلا عن صحيفة “أوف تايمز” الامريكية أنه بعد التشاورات عن منطقة الجنوب وانجاح مخطط جعلها مناطق خفض تصعيد، يتم الآن مناقشة ريف حماة الشمالي حيث سوف يتم بعد48ساعة اعلان هدنة رسمية دولية لكل من المناطق التالية:صوران. الطيبة. حلفايا. اللطامنة. مورك. كفرزيتة. وباقي البلدات الصغيرة في الريف الشمالي بعد اتفاق المعارضة والجيش السوري.

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