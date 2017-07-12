قائد الجيش اللبناني يستقبل رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني في اليرزة

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في مكتبه باليرزة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا على رأس وفد من “المؤتمر”.

وقال شاتيلا عقب اللقاء في بيان له ” إن اللقاء مع العماد قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كان طيباً ومثمراً،” مؤكدًا وقوفه خلف المؤسسة العسكربة في مواجهة قوى التطرف والارهاب المعادية للوطن واستقراره.

وشدد أن الجيش الذي واجه ويواجه العدو” الاسرائيلي ” وفق سياسة دفاعية وطنية، يتمتع بثقة اللبنانيين ويشكل صمام الأمان لوحدة لبنان، فهو صامد بوجه العدو على الحدود، وفي حالة مواجهة مفتوحة مع قوى الارهاب، ولديه مقدرة متميزة في الحرب الاستباقية.

ونقل شاتيلا عن العماد عون اعتزازه بمحبة الشعب لجيشه والتي يعتبرها مصدر قوته الأولى، وتأكيده أن الجيش حريص جداً على سلامة الناس وأرواحهم وبخاصة في خلال العمليات العسكرية التي ينفذها.

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