لا أجندة محددة في اليوم الثالث من مفاوضات جنيف

يتواصل الحوار السوري السوري بجولته السابعة لليوم الثالث على التوالي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري والوفود الأخرى، دون أجندة واضحة.

هذا ونقلت وكالة “سانا ” السورية عن الجعفري قوله خلال تصريح صحفي أمس عقب الجلسة الثانية للوفد مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، إن “الوفد بدأ مناقشة جدية مع المبعوث الخاص حول موضوع مكافحة الإرهاب الذي يعد مدخلا مهما لاستكمال مناقشة هذا الملف الذي هو أولوية الأولويات بالنسبة لوفد الجمهورية العربية السورية”.

ولم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن عن أجندة اليوم في الحوار السوري.

هذا وعقدت المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث (موسكو، الرياض، القاهرة)، أمس اجتماعا تنسيقيا لتبادل الآراء، هو الثاني لها في يومين من المشاركة في المحادثات السورية بجنيف.

وأكد رئيس وفد “منصة القاهرة”، فراس الخالدي أن وفد المعارضة بمنصاتها الثلاث (الرياض، والقاهرة، وموسكو) أكد لـ”دي ميستورا” على الاتفاق التقني بين الوفود.

بدوره أشاد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتقارب مواقف مختلف أطياف المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، واصفا مقاربات المعارضين بأنها أصبحت ناضجة ولم تعد بعيدة عن بعض مبادئ دمشق.

وأضاف دي ميستورا أنه يأمل في إجراء 4 جولات أخرى من مفاوضات جنيف حتى نهاية العام الحالي. ووصف المفاوضات الحالية بأنها تمهيدية قبل إطلاق مؤتمر سلام حقيقي في جنيف. وعبر عن أمله في تحقيق تقدم في التفاوض، مؤكدا أنه يعول على أن تكون الصورة في سوريا مختلفة تماما بحلول نهاية العام.

وانطلقت، الاثنين، مفاوضات “جنيف 7” بلقاء بين دي ميستورا والوفد الحكومي السوري، ومن المنتظر أن تستمر الجولة الحالية من مفاوضات جنيف حتى الجمعة المقبلة، حيث ينتظر إعلان دي ميستورا عن نتائجها.

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