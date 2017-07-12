لجنة الأسير سكاف : ثقتنا تامة بالمقاومة و خيارها

توجهت لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف بالتحية إلى المقاومة في لبنان و شهدائها و جرحاها و قيادتها الحكيمة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإلى شهداء الجيش الوطني اللبناني والقوى الأمنية والشهداء المدنيين، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر لعدوان تموز البربري الذي قام به العدو الصهيوني ضد وطننا، بعد تنفيذ المقاومة الإسلامية عملية أسر بطولية لجنود الإحتلال المغتصبين لأراضينا لمبادلتهم بالأسرى في السجون الصهيونية.

وإعتبرت اللجنة في بيان لها ” أن عدوان تموز ٢٠٠٦ هو وصمة عارٍ على جبين المجتمع الدولي الذي عمد إلى التغطية على الجرائم الوحشية والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء وطننا وتدميره للبنى التحتية اللبنانية وقصفه العشوائي للمناطق السكنية”.

وأكدت اللجنة بالمناسبة على الثقة التامة بالمقاومة وخيارها من أجل تحرير كامل الأرض اللبنانية من رجس الإحتلال وتحرير باقي الأسرى وفي مقدمتهم عميد الأسرى يحيى سكاف المعتقل منذ ٣٩ عاماً في السجون المظلمة، لأن خيار المقاومة أثبتته تضحيات المقاومين ودمائهم الذكية التي روت أرض الوطن بأنه الخيار الوحيد القادر على مواجهة العدو وتحقيق الإنتصارات عليه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

