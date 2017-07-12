لماذا اتهمت واشنطن دمشق مرة أخرى باستخدام أسلحة كيميائية؟

قال أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية أندرانيك ميغرانيان إن الاستخبارات الأمريكية تزعم أن لديها “أدلة دامغة” على أن السلطات السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، حسبما نقلت قناة “ستار”.

وأضاف ميغرانيان أن هذه أصبحت ممارسة تقليدية للاستخبارات الأمريكية، “فحينما يحدث أي شيء يقولون “نحن نعلم” عن استخدام أسلحة كيميائية، حتى أول مرة قيل إن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية، وقدم الجانب الروسي أدلة على أن الجماعات الممسلحة هي من شنت الهجوم”.

وأشار الخبير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت مرارا إن هناك “أدلة مقنعة”، لكن الأمر يبقى “قول”، بينما الجانب الروسي يقدم أدلة.

ووفقا للمحلل، فإن مثل هذه التصريحات المتكررة من الولايات المتحدة تسعى لتعزيز موقف هش بشأن هذه القضية ومواصلة الضغط من أجل مصالحها في الشرق الأوسط.

وتابع ميغرانيان أن الضغط المستمر أو الإعداد لضربة جديدة ضد القوات السورية، ليتم الضغط على الرئيس الأسد، حتى تتخلص منه وتضع مكانه قوى أخرى موالية لها.

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