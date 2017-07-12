تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين “اسرائيل” وجبهة النصرة

حذر عضو المجلس الوطني الفلسطيني بسام ابو شريف من ان لجنة تنسيق عسكرية اسرائيلية ـ تكفيرية خططت لافشال الاتفاق الامريكي الروسي حول التهدئة في جنوب سوريا.

وتهدف هذه اللجنة الى تغيير الموقف الامريكي واعادته الى ما كان عليه والمتضمن دخول قوات امريكية وبريطانية واردنية الى المناطق الجنوبية من سوريا والممتدة من درعا الى السويداء .

ويستهدف كيان الاحتلال من وراء هذا الاتفاق ابعاد اي وجود لقوى المقاومة والجيش العربي السوري عن الحدود مع الجولان المحتل واستخدام قوات “النصرة” كدرع حماية لجيش كيان الاحتلال .

ومن جهة أخرى وجه بسام ابو شريف تحية اكبار واجلال واعتزاز من فلسطين المحتلة الى الشعب الجزائري في الذكرى الـ 55 لانتصاره على الاستعمار الفرنسي واخراجه من الارض الجزائرية واعلان استقلال الجزائر .

وقال اننا اذ نحيي الشعب الجزائري في هذه المناسبة العربية العزيزة، نؤكد ان ثورة الجزائر على الاستعمار وقوة ارادة قادة الثورة والشعب الجزائري وتصميمهم على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الفرنسي حتى الانتصار تشكل منارة للشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال واغتصاب ارضه من قبل الاستعمار البريطاني والاستعمار الصهيوني.

لقد الغى الثوار الجزائريون من قاموس اللغة الفرنسية جملة ( الجزائر فرنسية) وذلك بالاستمرار في مقاومة الاحتلال الفرنسي والاستيطان الفرنسي وسلب الارض الجزائرية من اصحابها واقامة المستوطنات عليها والمصانع الاستعمارية ، لقد اقتلع الشعب الجزائري بقيادة ثورته هذا الاستيطان الاستعماري الفرنسي اقتلاعاً جذري، ونحن نواجه استعمار استيطانياً خبيثاً مدعوما ً من الولايات المتحدة والدول الاوروبية.

لكننا نعاهد امتنا العربية بان نستمر في الكفاح من اجل تحرير الارض واقتلاع الاستيطان الاستعماري الصهيوني تماماً كما اقتلع الشعب الجزائري الاستعمار الفرنسي والغى كلمة الجزائر الفرنسية واحل مكانها الجزائر جزائرية.

واضاف: ولا شك لدينا ان شعبنا ببعده القومي العربي سوف ينتصر وسوف تعود فلسطين عربية ولن تبقى فلسطين “اسرائيلية” .

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