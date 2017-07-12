هكذا احتفلت لجين عمران بهزيمة “داعش” في العراق!

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو للاحتفالات بهزيمة “داعش” في العراق.

وأعربت عن فرحتها بما يحدث وكتبت: “فرحتنا هي فرحة كل عراقي وعراقية. سواء داخل العراق أو خارجها. الحمدلله دائماً وأبداً”.

وأضافت:”عسى السعادة تسكن قلوبكم وما تفارقها لأنكم تستحقون كل ذرة فرح، عسى السلام والأمن يكون هواكم إلي تستنشقوه وين ما كنتو”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

