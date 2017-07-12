هكذا احتفلت لجين عمران بهزيمة “داعش” في العراق!

.. 🕊❤🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🕊🇮🇶🕊❤🇸🇾🕊 .. فرحتنا هي فرحة كل عراقي و عراقيه 🇮🇶❤ سواء داخل العراق او خارجها❤🕊الحمدلله دائما و ابدا .. 🕊عسى السعادة تسكن قلوبكم و ما تفارقها لانكم تستحقون كل ذرة فرح 🇮🇶 .. 🕊عسى السلام و الأمن يكون هواكم الي تستنشقوه وين ما كنتو🇮🇶 .. و عسى راحة البال و الطمأنينة تحيط بيكم وين ما تلتفتون🤗🕊❤🇮🇶 .. 🕊محبتي الكبيره لكل اهل الرافدين❤❤ .. #Repost @souhair_alqaisi_official (@get_repost) ・・・ مبروك شعبنا الغالي .. ساحة التحرير في #بغداد تحتفل بالانتصار على #داعش ، تدمع عيني حين اجد الفرحة في قلوب شعبي #الموصل_مالتنا فيديو نقلا عن صفحة @celebrities_iq
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو للاحتفالات بهزيمة “داعش” في العراق.
وأعربت عن فرحتها بما يحدث وكتبت: “فرحتنا هي فرحة كل عراقي وعراقية. سواء داخل العراق أو خارجها. الحمدلله دائماً وأبداً”.
وأضافت:”عسى السعادة تسكن قلوبكم وما تفارقها لأنكم تستحقون كل ذرة فرح، عسى السلام والأمن يكون هواكم إلي تستنشقوه وين ما كنتو”.