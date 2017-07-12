روسيا ترسل “وحشاً مدّمراً” إلى سوريا… بموافقة الرئيس الأسد

أرسلت روسيا العربة المدرّعة بي أم بي تي-72، المعروفة باسم “تيرميناتور 2” أي المدمّر، إلى سوريا، وقالت وسائل إعلام روسية إنه تم إرسالها إلى سوريا للاختبار وعُرضت على الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي عندما زار القاعدة العسكرية حميميم الروسية، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

المدرّعة هي دبابة مصممة لحماية الدبابات الأخرى، وخصوصاً خلال العمليات القتالية في المدن. وهي مصممة على أساس دبابة تي-72، ومزودة بمجموعة كاملة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك بمدفعين 30 ملم، وأربعة صواريخ مضادة للدبابات “أتاك-تي” ومدفع رشاش ثقيل. وهذا يسمح لـ”تيرميناتور” بالقتال ضد المشاة والعربات المدرعة الخفيفة وكذلك ضد الدبابات ومواقع إطلاق النار المحصنة.

وشيّدت النسخة الأولى من “تيرميناتور” في نهاية التسعينات. وكان يتألف طاقم المدرعة من 5 أشخاص وصنعت على أساس تي-90. وبحسب وسائل إعلام روسية كانت مزودة بقنابل أوتوماتيكية عيار 30 ملم. وقد تم إزالة القنابل في “تيرميناتور 2” وتم تقليص عدد الطاقم إلى 3 أشخاص.

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