لافروف للخارجية الأمريكية: من أين تعرفون ماذا أحب؟

نصح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ممثلي الخارجية الأمريكية بمواكبة المستجدات بشأن الواقع في سوريا.

وفي وقت سابق علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناويرت على كلمة لافروف حول إنشاء مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إن الوزير الروسي “يحب الكلام” و”يسبق الأحداث”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره البلجيكي:

أنا لا أعلم من أي علمت هذه السيدة ما أحب وما لا أحب، وليس بيني وبينها تعارف.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الوثيقة بشأن إنشاء مركزا في الأردن لرصد التطورات في سوريا وقعت من روسيا والولايات المتحدة والمسؤولين الأردنيين.

وأضاف لافروف:

أن نسبق الأحداث، ربما هذا لا يعني أحدا، لكن أن نتخلف عن الواقع، ربما هذا لا يساعد في الدبلوماسية.

وكان لافروف قد ذكر في 10 يوليو/ تموز أن روسيا والولايات المتحدة والأردن اتفقوا على إنشاء مركز لمراقبة الوضع في سوريا.

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