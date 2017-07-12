العبادي للعفو الدولية: أين كنتم عندما كان “داعش” يقتل أبناء الموصل

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن بغداد لن “تصدر عفواً عن الإرهابيين القتلة”.

واعتبر العبادي، في كلمة له افتتح بها جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 يوليو/تموز، أن الجنود العراقيين “هم المدافعون عن حقوق الإنسان ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين، مؤكداً أن الحكومة داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي، منظمة العفو الدولية، لاتهامها القوات العراقية بانتهاكات ضد المدنيين في الموصل وتسببها بمقتل العشرات منهم وخاطبها بالقول “أين كنتم عندما كانت داعش تقتل أبناء الموصل وتدمر كل شيء”، مستغرباً مما وصفه “حزن ونحيب البعض في عز فرحة الشعب العراقي بهذا الانتصار”.

وكانت منظمة العفو الدولية، دانت القوات العراقية بسبب معركة الموصل. وقالت، لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “يجب على الحكومة العراقية، على أعلى مستوياتها، وعلى دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الإقرار فوراً وعلناً بحجم وخطورة الخسائر التي وقعت في أرواح المدنيين أثناء العملية العسكرية التي قامت بها لاستعادة السيطرة على الموصل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

