ترامب إلى باريس بدعوة من ماكرون

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 12 يوليو/تموز، واشنطن متجها إلى باريس حيث يلتقي نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قبل المشاركة، يوم الجمعة، باحتفالات العيد الوطني.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض، على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” من قاعدة إندروز الجوية في ضاحية واشنطن، غرد ترامب على “تويتر”: “استعد للذهاب إلى فرنسا بدعوة من الرئيس ماكرون لإحياء وتكريم يوم الباستيل، ومرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من قمة العشرين في ألمانيا، التي جددت فيها واشنطن رغبتها في التفرد بقرارها بشأن مسألة المناخ.

ويصل ترامب، اليوم الخميس، إلى باريس فيلتقي صباحا مسؤولين عسكريين ومدنيين أمريكيين، قبل أن يعقد في الإليزيه اجتماعا ثنائيا مع ماكرون، يليه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

ويحضر ماكرون وترامب، الجمعة، العرض العسكري التقليدي في الشانزليزيه، وسيشارك في العرض جنود فرنسيون وأمريكيون جنبا إلى جنب.

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