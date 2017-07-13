ضباط أمريكيون في الرقة

أكدت مصادر عسكرية أمريكية أن قوات برية تابعة للولايات المتحدة تعمل حاليا في مدينة الرقة السورية، معقل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن العقيد الأمريكي رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي، فإن الحديث يدور عن عدد قليل من الجنود الأمريكيين، يقدمون المشورة والنصيحة للقوات السورية الموالية لواشنطن، قاصدا بذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأشار ديلون إلى أن قوات بلاده لا تشارك في الأعمال القتالية، غير أن ضباط تلك الوحدات يقومون بتصحيح وتوجيه ضربات سلاح الجو الأمريكي ضد مواقع ومقاتلي تنظيم “داعش”.

وتجري المعارك منذ أكثر من شهر في مدينة الرقة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التوغل لمسافة 200 متر في الحي القديم من المدينة، في وقت يبدي فيه المسلحون مقاومة عنيفة.

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