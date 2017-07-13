ترامب يشيد بالهدنة في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حوار لقناة CBN الأمريكية، الأربعاء، أن الهدنة في سوريا مثال على نجاح التعاون مع روسيا.

وأفاد دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وروسيا تستطيعان العمل معا في سوريا وملفات أخرى.

والتقى دونالد ترامب مع بات روبرتسون، مؤسس شبكة سي بي أن، لإجراء مقابلة “نادي 700” الحصرية، في البيت الأبيض، صباح الأربعاء، وتطرق الرئيس الأمريكي في الحوار إلى مجموعة واسعة من القضايا منها التهديد الكوري الشمالي، ومشكلة تمويل الإرهاب من دول الشرق الأوسط، وقضايا كثيرة على الساحتين الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة.

هذا وقال ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد مصلحة روسيا، وأنا أريد ما ينفع الولايات المتحدة، مضيفا “أعتقد أننا فيما يتعلق مثلا بوقف إطلاق النار في سوريا، يمكننا أن نجتمع ونعمل معا”.

وبين الرئيس الأمريكي أن أول لقاء مباشر يجمعه بالرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين كان مثمرا، مضيفا: “أن الاجتماع وجها لوجه، كان اجتماعا طويلا، استمر ساعتين و15 دقيقة. طول الوقت فاجأ الجميع، ولكن هذا شيء جيد وليس سيئا”.

وعرج ترامب قائلا “نحن قوة نووية قوية جدا، وكذلك هم (روسيا)، فليس من المنطقي أن لا تكون هناك علاقة بين البلدين”.

وقال الرئيس الأمريكي: “أعتقد أننا عقدنا اجتماعا ممتازا، كان لدينا وقف لإطلاق النار في جزء كبير من سوريا، حيث كان هناك إرهاب هائل وقتل هائل”.. “وبالمناسبة هاهي الهدنة تصمد أربعة أيام حتى الآن، والاتفاقات السابقة لم تصمد على الإطلاق”.

وأكد ترامب أن صمود الهدنة يعود إلى ما حدث من اتفاق بين رئيس الولايات المتحدة ونظيره الروسي.

وذكر ترامب أن شيئا عظيما خرج من ذلك الاجتماع، قائلا: “أعتقد أن من المهم أن يكون هناك حوار، فلا بديل عن الحوار سوى المشكلات لكلا البلدين، وأعتقد أننا بحاجة إلى حوار، نحن بحاجة إلى حوار مع الجميع”.

وحول المزاعم بأن روسيا ساعدته في الفوز بالانتخابات، أكد ترامب أن ذلك استنتاج غير منطقي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

