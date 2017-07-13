ابن سلمان يسحب آخر منصب رفيع من ابن نايف “بشكل سري”!

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” ابن سلمان وهو يترأس اجتماعا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وكان الأمير محمد بن نايف يترأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ولم يعلن الديوان الملكي أو تنشر وكالة الأنباء الرسمية أي أنباء عن إعفائه عن منصبه، كما لم يصدر أي قرار رسمي بتعيين إبن سلمان بدلا منه في رئاسة المجلس.

ونشر بدر العساكر، مدير مكتب محمد بن سلمان، صورة ولي العهد في الاجتماع، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها تعليقا “سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرأس في جدة اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية”.

يذكر أن بن سلمان يتولى بجانب ولاية العهد بعد عزل بن نايف، مناصب وزارة الدفاع، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد استحدث مجلسي الشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون السياسية والأمنية عام 2015.