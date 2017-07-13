أحرار الشام تسابق النصرة في “اجتثاث الإرهاب” من سوريا!

تتلمس كل من أحرار الشام وجبهة النصرة على رأسيهما في الوقت الحالي مخافة اعتبارهما دولياً من ضمن التنظيمات التكفيرية الإرهابية، وبالتالي اعلان الحرب عليهما كما حدث مع تنظيم داعش.

وإن كانت النصرة فعلاً قد وضعت على لائحة لاارهاب فهي تحاول التنصل من هذه اللائحة كما تحاول الأحرار الظهور بمظهر المحارب للإرهاب، ولهذه الغاية يتسابق الفصيلان في مداهمة مايقولون إنه “خلايا نائمة” لتنظيم داعش في إدلب وهو أمر لم نكن نسمع عنه في الفترة السابقة أبداً.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن مصادر اعلامية معارضة قالت إن “حركة أحرار الشام” أعلنت أن عناصرها داهموا خلية تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة إدلب، وذلك بعد حملةٍ أمنية واسعة شنتها “هيئة تحرير الشام” في إدلب وريفها واعتقلت خلالها العشرات.

وقالت “أحرار الشام” في بيانٍ لها إن الجهاز الأمني العام داهم خليةً تتبع للتنظيم في مدينة إدلب، واعتقل خلالها عدداً من العناصر.

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