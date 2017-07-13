“اللهيب مستمر”.. كيف سيكون الطقس غداً ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:لا تزال الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع مترافقة بسرعة هواء ناشط أحيانا، مما يساعد على تخفيف الشعور بالحر.وتتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

نحذر من التعرض لاشعة الشمس لفترة طويلة خصوصا عند الظهيرة، وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وارد.

-الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29، في الأرز من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85%

-حال البحر:متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي:754 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:37:05 ساعة غروب الشمس:50:19

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