يروّج ويبيع المخدرات في الزلقا بـ “بيكانتو” زرقاء..

13 يوليو, 2017 - 11:59 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
يروّج ويبيع المخدرات في الزلقا بـ “بيكانتو” زرقاء..

علم “ليبانون ديبايت” أن دورية من استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت نتيجة للتحريات والرصد الدقيق، من توقيف المدعو ط. القايد وهو سوري الجنسية في الزلقا بحوزته 50 كيس من الكوكايين وغيره من المخدرات.

فبعد تواتر المعلومات عن وجود حركة كثيفة في الزلقا ونطاقها لبيع وترويج المخدّرات في الآونة الأخيرة, تم القاء القبض على القادري الذي يعمل لصالح علي منذر المعروف بـ “أبو سلّة”, الذي كان يقوم ببيع وترويج المخدرات عبر سيارته الزرقاء وهي من نوع “بيكانتو”.

وعلي منذر زعيتر، من كبار تجار المخدرات والاسلحة، كان يدير شبكات ترويج المخدرات على مستوى لبنان من هيرويين وكوكايين وحبوب مهلوسة، تباع الى كافة الاعمار في مختلف المناطق لا سيما في المدارس والجامعات والملاهي الليلية، مستخدما أساليبه الخاصة.

المصدر: ليبانون ديبايت
13 يوليو, 2017

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