باسيل يطلق ورقة التيار الاقتصادية: لا خوف لدينا

أطلق رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل ورقة “التيار الاقتصادية” ومؤتمر “الطاقة الوطنية”.

الوزير باسيل أكد أن الخطة الإقتصادية “تخلق فرص عمل وتشجع الاقتصاد الحر والتنافسي”، موضحا أنه تم اختيار هذا التوقيت “للاعلان عن الخطة لأننا كلبنانيين استعدنا القرار بمعانيه السيادية والسياسية الداخلية بعهد جديد وقانون انتخاب جديد”.

وقال: “في وقت قصير أخذنا 3 جرعات سياسية كبيرة: انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة توافق لبنانيين حكومة متوازنة وقانون انتخاب”.

وطالب “بضرورة وجود مجلس اقتصادي وزاري دائم لا يحل محل الحكومة لكن يناقش المشاريع”، مؤكدا أن “لا خوف لدينا لأن القدرات الوطنية كبيرة وفي استطاعتنا النهوض بالاقتصاد”.

ولفت إلى أن “أساس تحقيق كل هذه الأمور هو الاستقرار الأمني وهذا مؤمن”.

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