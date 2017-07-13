“الداخلية” جاهزة لإجراء الانتخابات الفرعية

اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن “وزراة الداخلية جاهزة لإجراء الإنتخابات الفرعيّة التي ستتم على أساس القانون القديم وفي نفس الدوائر التي أجريت على أساسها الإنتخابات السابقة”، مشيراً إلى أن “الوزراة جاهزة أيضا لإجراء الإنتخابات لـ40 بلديّة”.

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال المشنوق “إننا نستفيد من تجارب الاخرين بموضوع البطاقة الممغنطة وبطاقة الهوية ومكننة لوائح الشطب”، مشيراً إلى “أننا سنوجه كتاب لكل النقابات والجهات المعنية لتسمية لجنة الاشراف على الانتخابات النيابية وبانتظار تسمية الاسماء لعضوية هيئة الاشراف ويبقى أن ناتي إلى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة من أجل حصولها”.

وأضاف “إننا قطعنا شوطا كبيراً في موضوع قانون الانتخاب الجديد برسم هيكليته ونستعين بتجارب دول أخرى كالنمسا والاردن والعراق وكيف تمت الانتخابات وغيرها وندرس كل هذه التجارب ونستفيد من تجارب الآخرين بموضع البطاقة الممغنطة ومكننة لوائح الشطب”.

وعلق المشنوق على كلام عضو كتلة “المستقبل” النائب عقاب صقر عن إمكانية تحالف تيار “المستقبل” مع الوزير السابق أشرف ريفي في الانتخابات الفرعية في طرابلس قائلا “كل الامور مفتوحة ولا شيء مقفل في موضوع التحالفات في الانتخابات الفرعية في طرابلس وهذا رأي شخصي لصقر ورئيس الحكومة سعد الحريري لا علم له بالموضوع وغير معني فيه”.

من جهة أخرى، أكد المشنوق “أننا استطعنا ان نخفف عن اللبنانيين ازعاجا وخوفا و رعبا بعد الحد من موضوع اطلاق النار العشوائي”، متوجهاً بالشكر لـ”قوى الامن على جهودهم لتوقيف بكل المعنيين بهذه المخالفة واطلاق النار في الهواء من أجل نتائج الامتحانات الرسمية”.

وتوجه بالشكر للقاضاء على اجراءاته الصارمة في المراحل اللاحقة والتي أدت إلى انضابط المواطنين أكثر من دون قتل الابرياء برصاص طائش”، آملا “ان يكون هناك تشدد أكثر ونسبة أقل”، مؤكداً أن “إجراءات وقف إطلاق النار خفضت المخالفات بنسبة 63 في المئة بين أسبوع إعلان نتائج البروفي وأسبوع نتائج البكالوريا”.

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