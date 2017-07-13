الجيش السوري يسيطر على بادية الرقة وأماكن أخرى

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في عمق البادية السورية حيث تقدم 21 كم انطلاقا من مواقعه في نقطة المخفر الفرنسي في منطقة الزلف في ريف دمشق الجنوبي الشرقي باتجاه الشرق وصولا الى “جبل الجرين” ويسيطر على مساحة تقدر بـ 200 كم مربع إثر اشتباكات مع المجموعات المسلحة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

في سياق متصل قال نشطاء سوريون إن الجيش السوري مع قوات مقاتل العشائر تمكنوا من السيطرة على بادية الرقة بشكل كامل.

في سياق متصل علم الحدث نيوز من مصادر ميدانية أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على ن#بير_العتاو و بير الزناتي وبير حوران جنوب الرصافة في ريف الرقة.

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