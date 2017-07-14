إشتباكات دامية في باحات المسجد الأقصى.. ما الذي يجري ؟

استشهد 3 شبّان فلسطينيين برصاص القوّات الإسرائيليّة، صباح الجمعة، وأصيب 3 عناصر من الشرطة الإسرائيليّة، بعد اشتباكات دمويّة في إحدى باحات المسجد الأقصى.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، أن 3 مهاجمين فتحوا النار قرب المسجد الأقصى، ما أدّى إلى إصابة 3 إسرائيليين، اثنان منهم بجروح بالغة، قبل أن تقتلهم قوّات الأمن.

وأغلق الجيش الإسرائيلي باحات الأقصى ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه عقب عمليّة إطلاق النار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينيّة “وفا”.

وعادة ما تُشدّد القوّات الإسرائيليّة إجراءاتها الأمنيّة على مداخل مدينة القدس والمسجد الأقصى في أيّام الجمعة، تحسّباً لوقوع مواجهات.

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