هذا ما يخشاه الحريري.. ؟!

علمت صحيفة “الأخبار” أن “رئيس الحكومة سعد الحريري يمارس ضغوطاً لعدم إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، وهو سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية اليوم أو غداً، من دون ذريعة قانونية أو منطقية لذلك”، مشيرة إلى أن “الحريري يخشى من إجراء الانتخابات في طرابلس، وما يمكن أن يصدر عنها من نتائج قد تؤثّر في نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت تقدّماً واضحاً للوزير السابقأشرف ريفيوالتسليم الواضح من قبل جهات بارزة فيتيار المستقبلبقوّة ريفي في المدينة”.

ورغم تشكيك مصادر بارزة في التيار في إمكانية أن يكتسح ريفي الانتخابات في المدينة، باتت تعترف بقوّته وبنيله حصّة وازنة من مقاعد المدينة كانت حتى الأمس القريب من حصّة تيار المستقبل. في المقابل، يصرّ رئيس الجمهورية على إجراء الانتخابات في موعدها، أوّلاً ليمنح العهد جديّة في العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وثانياً لتثبيت مقعد العميد المتقاعد شامل روكز في كسروان، استباقاً لأي تحالفات قد يعقدها خصوم التيار الوطني الحرّ مع القوات اللبنانية، بما يؤثّر على وصول روكز إلى المجلس النيابي أو إيصاله ضعيفاً، بما يحمل الأمر من رمزية.

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