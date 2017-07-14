هذا ما تم ضبطته على حاجز ضهر البيدر.. ؟!

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 12/07/2017 اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بشخصين كانا على متن جيب نوع “شيروكي “، وهما:

ــــــ م. ل. (مواليد عام 1987، لبناني)

ــــــ م. م. (مواليد عام 1985، لبناني)

بتفتيش الآلية عثر بداخلها على حوالي 200 غ من حشيشة الكيف، 4 غ من مادة باز كوكايين حجر، 5 غ من مادة الكوكايين وظرف ماريجوانا، كما تم ضبط اداة تستعمل لتعاطي المخدرات بحوزة الثاني.

أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء المختص.

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