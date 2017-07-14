بالفيديو.. ترامب يحرج زوجة ماكرون !

أثارت تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس 13 يوليو/تموز، مع بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتباه الصحافة العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالعادة، لم تخرج زيارة ترامب لباريس دون إثارة التعليقات، حيث لم يتردد في ملاطفة سيدة فرنسا الأولى أمام عدسات المصورين ويعاملها بحرارة تسببت في إرباكها. ووجه عبارات إعجاب لبريجيت ماكرون بحضور زوجته ميلانيا ونظيره الفرنسي، أثناء زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وعلق ترامب على مظهر بريجيت، قائلا إنها “جميلة” و”رشيقة”، وأضاف: “أنت في هيئة رائعة.. جميلة”.



وانتشر فيديو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة الفرنسية على موقع “فيسبوك”، يظهر إطراء ترامب على بريجيت، عندما كان الثنائي الأمريكي في ضيافة نظيره الفرنسي في مجمع “ليز أنفاليد”.

ولم يخل سلام ترامب لزوجة ماكرون من الغرابة أيضا، فعلى عادته بالسلام الحار الذي يحرج الآخرين، ربت الرئيس الأمريكي على كف سيدة فرنسا الأولى وهز يدها بطريقة حارة غير مألوفة في البروتوكولات الدبلوماسية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

