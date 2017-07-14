من يؤخر إطلاق عملية تحرير “عرسال” ؟

رأت مصادر سياسية في 8 آذارعبر صحيفة “الديار” أن “تأخير إطلاق عملية تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك من إرهابيي “جبهة النصرة” و”داعش”، سببه رفض كل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية إعطاء الضوء الأخضر للجيش للقيام بهذه العملية”، مع العلم أن مصادر عسكرية لبنانية تقول أن “القرار بتحرير الجرود ينتظر نضوج الظروف الملائمة لذلك، أي القرار السياسي من الحكومة”.

وأشارت المصادر إلى أن “كل الاعذار التي كانت تتغطى بها القوى المعترضة على إطلاق عملية تحرير الجرود باتت ساقطة اليوم، بل أن استمرار المماطلة في اصدار القرار السياسي لاستعادة الجرود من شأنه أن يحمل البلاد أعباءاً كبيرة على الصعد الأمنية والاقتصادية وتقول أن اتخاذ مثل هذا القرار بات مصلحة وطنية ملحة للبلاد واستقرارها، وذلك للأسباب الاتية:

أولا هناك توافق دولي يجمع بشكل خاص الولايات المتحدة وروسيا ودولاً اقليمية لانهاء الارهاب واستئصاله، فقضية محاربة الارهاب عالمياً لم تعد ضبابية كما كانت في السابق.

ثانياً: أن إطالة فترة احتلال المسلحين لهذه الجرود ستضاعف من تغلغل الإرهابيين داخل مخيمات النزوح بخاصة في المخيمات داخل عرسال وفي محيطها، وما أظهرته العملية الاستباقية للجيش مؤخراً مؤشر واضح على ذلك”، موضحة أن السبب الثالث هو ان استمرار هذا الاحتلال يحمل الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى الكثير من الأعباء التي ستتراجع إلى حدود كبيرة عندما يتم تحرير الجرد، ليس أقلها اضطرار الجيش غلى وضع قوات كبيرة على حدود الجرود.

رابعاً: إبقاء المناطق المحيطة بالجرود تعيش تحت دائرة الخوف والقلق من تسلل الإرهابيين إلى بلداتهم، بالإضافة إلى عدم تمكن أهالي عرسال من الاستفادة من أراضيهم المحتلة من قبل “جبهة النصرة” وكذلك أهالي رأس بعلبك.

خامساً: أن إنجاز هذا العمل السيادي سيساهم في تشجيع الاف النازحين السوريين على العودة إلى قراهم وبلداتهم، وبشكل خاص القرى المتاخمة للجرود، وأخيرا فإن تعطيل “جبهة النصرة” للمفاوضات التي كانت تتولاها جهات لبنانية بالتنسيق مع دول إقليمية مثل تركيا وقطر يثبت أن هذه المنظمة الغرهابية لا ترغب في وصول الحوار إلى نتائج عملية تؤدي إلى انسحاب عناصره من جرود عرسال باتجاه إدلب”.

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