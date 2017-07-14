انفجار يهز مبنى فرع “البعث” في حلب

هز انفجار قوي، ليل الخميس إلى الجمعة 14 يوليو/تموز، مدينة حلب، تبعته عدة انفجارات في مبنى فرع حزب “البعث” الحاكم، وتضاربت الأنباء حول مصير أمين الفرع، فاضل نجار.

ففي الوقت الذي قالت فيه تقارير إعلامية سورية، إن انفجار قويا هز المبنى تبعته انفجارات متلاحقة استمرت أكثر من نصف ساعة وتسببت بإصابة 5 أشخاص بجروح، ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار أدى إلى مقتل أمين فرع حزب البعث بحلب، فاضل نجار، وتبنته مجموعة مسلحة معارضة تدعى “كتائب أبو عمارة”.

من جانبه، قال محافظ حلب، حسين دياب، في تصريح صحفي: “الانفجار وقع داخل مستودع ذخيرة وأضراره اقتصرت على الماديات”، مستبعدا أي شبهة لوجود عمل إرهابي وراء التفجير. مؤكدا، في الوقت نفسه، أن العمل مستمر من قبل كل الأجهزة الأمنية للوصول إلى حقيقة ما جرى”.

وذكرت تقارير إعلامية سورية، أن “الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى فرع حزب البعث الكائن بشارع البارون في حلب، وألحق أضرارا كبيرة في المكان وتسبب في انهيار أجزاء من المبنى المؤلف من 6 طوابق”.

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