الحرارة في انخفاض.. إليكم طقس الـ”Weekend”

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة (المتمركزة فوق الخليج العربي) على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: نحذر من خطر التعرض لأشعة الشمش مدة طويلة خصوصا خلال فترة الظهيرة، ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الارز من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

-الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 753 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس: 19:50

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