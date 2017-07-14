اعتصام لأهالي العسكريين المخطوفين.. هذا ما طالبوا به

قطع أهالي العسكريين المخطوفين لدى “داعش” الطريق في شارع المصارف – رياض الصلح وسط بيروت، للمطالبة بمعرفة أين أصبحت قضيّة أبنائهم بعد 3 سنوات على عملية خطفهم، ثمّ عادوا وفتحوا الطريق.

وأعلن الأهالي أنّ “هناك مفاوضاً في عرسال جاهز للوساطة لكنّه يحتاج إلى تكليف رسمي من الدولة، وهو ما لم يتحقّق حتّى الآن”.

وقالوا: “لا تدفعونا للأذى أكثر من خلال شلّ لبنان بأكمله وإن أردنا حشد الناس فباستطاعتنا ذلك”. ولفتوا إلى أنّه “تمّ التلميح لنا بأنّه من خلال “سكايب” باستطاعتكم رؤية أولادكم لكنّنا لم نتأكد من المعلومات”. واعتبروا أنّ قضيتهم لم تعد من ضمن اهتمامات المسؤولين في الدولة.

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