الخارجية القطرية: “الأزمة الخليجية” بنيت على فبركات إعلامية

أشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن قطر راهنت منذ بداية الأزمة على الوعي لدى الرأي العام العربي والدولي وكل ما تم إطلاقه قوبل بتحد من الرأي العام.

وفي مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال “زيارتنا تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين”، مشيرا إلى أنه “في ظل الظروف التي تمر بها قطر والإجراءات غير القانونية الجائرة ضدنا من يتابع الأزمة يتبين له ما قُدم من حقائق وأخبار مفبركة حيث أن الأزمة بُنيت على فبركات إعلامية وليس على حقائق”.

واعرب عن تقديره كافة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت بجانب قطر في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن قطر أكدت على موقفها كما هو دوما بأن أي أزمة يجب حلها عن طريق الحوار والاحترام المتبادل وأسس القانون الدولي.

وأوضح أن دول الحصار أطلقت على نفسها بأنها راعية مكافحة الإرهاب لكن بما تقوم به تجاه قطر فإنها تُعطل جهود مكافحة الإرهاب الذي نقوم به.

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