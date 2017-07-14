“داعش” يعلق على خسارته لمعركة “الموصل”

بعد أيام من إعلان القوات العراقية الانتصار على تنظيم “داعش” في الموصل، نشر التنظيم إحصائية مثيرة عن المعركة التي استمرت تسعة شهور متواصلة.

وذكر التنظيم في إحصائية نشرها بمجلة “النبأ” الأسبوعية، أمس الخميس، أنه قتل أكثر من 11 ألفا و700 عنصر من القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة.

وأوضح التنظيم أن معركة الموصل خلّفت عشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين من القوات العراقية، مشيرا إلى أن عناصره تمكنوا من قنص 1629 عنصرا.

ووفقا للتنظيم، فإن 482 من عناصره فجروا أنفسهم خلال معركة الموصل، حيث أسفرت تلك العمليات، بالإضافة إلى استهداف الجنود، عن تفجير وإعطاب أكثر من ألف عربة هامر، ومئات الآليات الأخرى، إضافة إلى إسقاط 15 مروحية، ونحو 100 طائرة استطلاع.

وفي السياق ذاته، علق التنظيم على خسارته مدينة الموصل، التي اختارها عاصمة لخلافته في السنوات الثلاث الماضية.

وزعم التنظيم أن القوات العراقية لم تحسم المعركة بعد، معتبرا أن ما تبقى من عناصره داخل المدينة القديمة، وبعض أحياء الموصل، سيقاتلون حتى الرمق الأخير.

ووفقا للتنظيم، فإن الأيام الماضية شهدت العديد من الاغتيالات لضباط عراقيين داخل الموصل، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة استهدفت آليات الجيش العراقي.

وقال التنظيم إنه وبعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الموصل بشكل رسمي، تمكن من قتل وإصابة نحو 90 عنصرا من القوات العراقية داخل المدينة.

وتتركز المعارك المستمرة في الموصل حاليا في الجانب الأيسر من المدينة، إضافة إلى أحياء الميدان، ومنطقة نفق الجسر الخامس، إضافة إلى حمام العليل جنوبي الموصل.

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