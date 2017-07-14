خطوة مفاجئة لبرشلونة !

عين نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، السفير الأمريكي السابق في إسبانيا جيمس كوستوس، مستشارا استراتيجيا له في أمريكا.

ووقع الجانبان اتفاقا، يقضي بمساعدة كوستوس لبرشلونة في توسيع نفوذ النادي الكاتالوني وشعبيته في أمريكا، حيث سيشرف على ثلاثة مشاريع، الهدف الرئيسي منها تطوير العلامة التجارية لبرشلونة في سوق القارة الأمريكية.

لكن هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أن كوستوس من عشاق ريال مدريد، غريم برشلونة التقليدي.

وتم كشف ميولات كوستوس المدريدية، بعدما تبين أنه أعاد نشر تغريدة لحساب ريال مدريد على تويتر، في يونيو/حزيران الماضي، أعلن فيها فوز الفريق الملكي بدوري الأبطال، وكتب فيها “هلا مدريد”.

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