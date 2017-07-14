مفتي سوريا للحكومة اللبنانية: “ألا عيب عليكم”

توجه مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون إلى الحكومة اللبنانية بالقول:”ألا عيب عليكم أن تذلوا أبناءنا السوريين؟”، متسائلاً:”أما الآن أن نتوب في سوريا من كرهنا لبعضنا ونشكر الله بأن أمدنا بنصره”.

حسون وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة لفت حسون إلى أن “دستورنا يجمع كل أبناء سوريا ونحن مع دستور يبني الوطن على أساس أنه من صياغتنا”، مضيفا: “نحن في سوريا لا نصوغ دستوراً لاحد ولا يصوغ دستورنا إلا شعبنا”.

وأردف قائلاً: “نقاتل في فلسطين لاسترداد الحق وليس لقتال اليهود ونحن لم نعتد على أحد”.

وتوجه حسون للعرب والمسلمين قائلا: “تعلموا من سوريا التي قاتلت بعد أن اجتمعت معظم دول العالم ضدها”.

وعن دول الخليجية المختلفة فيما بينها، قال حسون “إنكم أخجلتمونا وما أصغركم بلجوئكم إلى أميركا وغيرها لحل أزمتكم”.

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