وهاب يطالب الرئيس عون بالتدخل..

أشار رئيس “حزب التوحيد العربي” وئام وهاب، في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ “طريقة توزيع أموال المهجرين أسوأ من السنوات الماضية، ونطالب رئيس الجمهورية ميشال عون، بالتدخّل، فهناك آلاف المستحقّين يُحرمون وشبيحة يقبضون”، لافتاً إلى أنّ “هناك تقاسماً بين رئيس الحكومة سعد الحريري، و وزارة المهجرين في توزيع المال، وما يهمّنا أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم”.

وأوضح وهاب، أنّ “بيصور والشويفات وعاليه والكحالة والودايا وكيفون وعرمون والشحار وبحمدون، كلّها مناطق تضرّرت في الحرب وعلى صندوق المهجرين عدم التفريق بين الناس”، كاشفاً “أنّنا سنضطرّ إلى تقديم إخبار للنيابة العامة المالية إذا إستمرّ التمييز الفاضح”، مشدّداً على أنّ “دولة مفلسة ترفض سلسلة الرتب والرواتب، وتأكل حقوق المتقاعدين والمليارات توزّع على القوى المشاركة في الحكومة لتوزّع بإسم المهجرين على الأزلام”، متوجّهاً إلى الرئيس عون، بالقول “منذ سنوات والتوزيع الإنتقائي في وزارة المهجرين متوقّف”، متسائلاً “لماذا يسمح اليوم بإعادة التوزيع غير المحقّ وحرمان أصحاب الحقوق؟”.

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