السورية للطيران تستأنف رحلاتها

استأنفت مؤسسة الطيران العربية السورية تسيير رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق والقامشلي الدوليين.‏‏

وقالت مديرة مكتب مبيعات المؤسسة بالحسكة نوال الحسين أن الرحلات الجوية انطلقت من جديد بعد توقفها من 2 تموز، وأوضحت أنه نتيجة الإقبال الكبير على الحجز تم وضع أولوية تشمل ذوي الشهداء والحالات المرضية المزمنة والطلاب.

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