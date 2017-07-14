السورية للطيران تستأنف رحلاتها

استأنفت مؤسسة الطيران العربية السورية تسيير رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق والقامشلي الدوليين.
وقالت مديرة مكتب مبيعات المؤسسة بالحسكة نوال الحسين أن الرحلات الجوية انطلقت من جديد بعد توقفها من 2 تموز، وأوضحت أنه نتيجة الإقبال الكبير على الحجز تم وضع أولوية تشمل ذوي الشهداء والحالات المرضية المزمنة والطلاب.
وقالت مديرة مكتب مبيعات المؤسسة بالحسكة نوال الحسين أن الرحلات الجوية انطلقت من جديد بعد توقفها من 2 تموز، وأوضحت أنه نتيجة الإقبال الكبير على الحجز تم وضع أولوية تشمل ذوي الشهداء والحالات المرضية المزمنة والطلاب.