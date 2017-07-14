اهالي العسكريين المخطوفين اعتصموا في رياض الصلح للمطالبة بإنهاء القضية

نفذ اهالي العسكريين المخطوفين اعتصاما في ساحة رياض الصلح، تحدث خلاله حسين يوسف باسم الأهالي فقال: “جئنا اليوم لنوجه رسالة إلى الدولة اللبنانية وحث المسؤولين على العمل لإنهاء قضية اولادنا المخطوفين”.

وأضاف: “العتب الكبير على بعض اللبنانيين الذين يقولون لا علاقة لنا بهذه القضية، وابني قدمته من أجل لبنان وحمايته في المؤسسة العسكرية. أناشد المسؤولين العمل الجدي لإعادة العسكريين إلى اهلهم، وبعد عشرة أيام من الاتصالات ووعود من المسؤولين لا احد يرد علينا. نقول لهم نحن لسنا ضعفاء ولا تدفعونا إلى الاذى أكثر، واذا استمر الوضع على هذه الحال فسنقطع كل طرقات لبنان”.

وتابع: “أقول عيب على المسؤولين ان ابن ابني لا يعرف والده ويحلم به في الليل، أمهات موجوعة عليكم ان تشعروا معهم”.

وختم: “تم التلميح من بعض القيادات انهم انشقوا لكننا نعرف اولادنا أبناء هذا الوطن الحبيب، وطالما يتم التعاطي مع هذه القضية بقلة اهتمام وعرقلة، فهذا عار على الدولة. نناشد المسؤولين العمل الجدي لانهاء هذه القضية وإعادة اولادنا”.

وقبل بدء الاعتصام، قطع الأهالي شارع المصارف لمدة عشر دقائق، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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