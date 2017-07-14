الشيخ ماهر عبدالرزاق بارك عملية القدس البطولية

بارك رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق عملية القدس البطولية والنوعية دفاعا عن المسجد الأقصى. واكد الشيخ ان هؤلاء الشهداء هم شرف وكرامة هذه الامة ولقد دخلو التاريخ من اشرف ابوابه انها الشهادة على اسوار المسجد الأقصى دفاعا وتضحية من اجل المقدسات والكرامة العربية والإسلامية.

كما حيا الشيخ عبدالرزاق المرابطين في المسجد الأقصى المدافعين عنه بارواحهم، وقال إن “عملية القدس البطولية تؤكد ان القضية الفلسطينية حيّة في وجدان الأمة ومقاومتها ، كما استنكر الشيخ الاعتداء الصهيونى على مفتى القدس الشيخ المجاهد محمد حسين واعتقاله وطالب كل العالم الإسلامى بالتحرك دفاعا عن مفتى القدس وأكد انه اعتداء على كل رجال الدين في العالم الاسلامي”.

وسأل الشيخ عبدالرزاق اين هي جامعة الدول العريية؟ واين هي منظمة المؤتمر الاسلامي ؟ لماذا هم اليوم في غيبوبة عن القضية الاساسية والمركزية لكل العرب والمسلمين وهي فلسطين والمسجد الأقصى ؟ واضاف الشيخ ان رهاننا اليوم على جامعة اصبحت غير عريية ومنظمة غير اسلامية بل هدفهما التآمر على العرب والمسلمين هو رهان خاطىء بل الرهان الحقيقي هو على سواعد المقاومين والمرابطين في فلسطين وكل حركات المقاومة ومحورها وايضا الرهان هو على الشعوب العربية والاسلامية والمطلوب من هذه الشعوب ان تنتفض وتثور دعما للمسجد الاقصى وكل فلسطين.

كما طالب الشيخ عبدالرزاق الجيش اللبناني والمقاومة العمل على تحرير عرسال وجرودها من الإرهاب وأكد ان الشعب اللبناني هو اليوم خلف الجيش والمقاومة في حربهما ضد الارهاب كما طالب السياسيين بعدم عرقلة الحيش في تحريره اراضي لبنانية من الارهاب وأكد أن اي عرقلة للجيش في معركة الحسم مع الارهاب هي خدمة للعدو الارهابي والصهيوني.

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