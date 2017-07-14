الرئيس عون نوه بـ’’علاقات التعاون الممتازة التي تربط لبنان وفرنسا’’

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ”علاقات التعاون الممتازة التي تربط لبنان وفرنسا”، معتبرا انها “ثمرة صداقة متينة”، مؤكدا “التصميم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وارساء السلام والاستقرار على امتداد الساحة الاورو-متوسطية وفي الشرق الاوسط”.

موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم 14 تموز. وجاء في البرقية: “يطيب لي لمناسبة العيد الوطني لبلادكم، ان اتوجه اليكم باسم اللبنانيين جميعا واسمي الشخصي، بأطيب التهاني مرفقة باحر امنيات النجاح للاصلاحات الكبرى التي تزمعون القيام بها في فرنسا خلال ولايتكم. واني اغتنم المناسبة لاحيي علاقات التعاون المميزة التي تربط بلدينا على مختلف الصعد وفي كافة المجالات، وهي ثمرة صداقة متينة جذورها ضاربة في التاريخ.

وأود لهذه الغاية ان اعبر لكم عن تصميمي الراسخ لمتابعة العمل معا من اجل تقوية هذه العلاقات وتطويرها، وارساء السلام والاستقرار على امتداد المساحة الاورو-متوسطية وفي الشرق الاوسط. وانني اذ اكرر لكم احر تهاني، اؤكد لكم صاحب الفخامة اسمى تقديري”.

الى ذلك كانت العلاقات الثقافية والجامعية اللبنانية – الفرنسية محور متابعة الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى مع وفد من المسؤولين في جامعات فرنسية تتعاون معهم الجامعة الاسلامية، ضم، نائب رئيس جامعة ليون2 البروفسور جيم والكر، وممثلة جامعة فرانش كونتيه الدكتورة باسكال برونيه، ممثلة جامعة نيس ياسمينة توابييه ومدير العلاقات العامة في الجامعة الاسلامية الدكتور هاشم الحسيني.

وأكد الرئيس عون من جهته ان “العلاقات اللبنانية – الفرنسية متجذرة عبر التاريخ، والشق الثقافي والتعليمي والتربوي فيها له حضور مميز وتأثير فاعل”، مشددا على “ضرورة تطوير هذا التعاون، لا سيما في مجال الابحاث العلمية التي تثري المجتمع وتعطي قيمة اضافية للتعليم الجامعي”.