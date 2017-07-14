شرطة الاحتلال تحتجز مفتي الديار المقدسة بعد هجوم القدس!

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عقب صلاة الجمعة مباشرة عند احدى بوابات المسجد الاقصى، وفق ما أكد نجله ومرافقه الخاص، بعد اطلاق النار فجر اليوم في القدس القديمة الذي ادى الى استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل عنصرين من الشرطة.

وقال مرافق المفتي خالد حمو لوكالة الصحافة الفرنسية: “بعدما أغلقت الشرطة الاسرائيلية المسجد الاقصى، اقيمت الصلاة عند بوابة الاسباط، وبعد انتهاء الصلاة مباشرة تقدمت وحدة شرطة خاصة واعتقلوا الشيخ واقتادوه بعيدا، ولم يكن هناك حينها اي مواجهات”.

من جهته، اكد جهاد حسين نجل المفتي ذلك للوكالة نفسها قائلا: “الشرطة الاسرائيلية احتجزت والدي عقب الاحداث مباشرة في مركز صلاح الدين، ولا نعرف شيئا عنه”.

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