الكرملين : نتعاون مع واشنطن في إقامة الهدنة جنوب سورية

أكد الكرملين أن موسكو وواشنطن تتعاونان في إقامة الهدنة في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن رئيسي البلدين بحثا هذا الموضوع خلال لقائهما في هامبورغ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول تصريحات مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية قال فيها إن موسكو أعربت عن استعدادها لإرسال خبراء روس إلى جنوب سوريا للمساعدة على إقامة الهدنة هناك، “أقول هكذا: يجري هناك تعاون بالفعل بشأن وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، وهو موضوع طرح (في اللقاء) بين الرئيسين بوتين وترامب”.

من جهة أخرى صرح بيسكوف بأنه من السابق لأونه الحديث عن اتخاذ قرار حول زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة، قائلا: “دعونا ننتظر تلقي الدعوة، ليتخذ القرار بعد وصولها”.

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