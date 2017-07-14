نتنياهو يوعز بتفكيك بيوت العزاء

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

هذا وقرر نتنياهو، بعد التشاور مع مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتفكيك بيوت العزاء التي أقامتها عائلات الفلسطينيين الثلاثة في مدينة أم الفحم في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر.

وسيتم تقييم الموقف خلال جلسة أمنية ستعقد، يوم الأحد المقبل، وسيتم بناءاً عليها أخذ قرار بخصوص إعادة فتح الأبواب المؤدية للبلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى بعد إغلاقها عقب العملية التي نفذت صباح، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وعنصرين من الشرطة الإسرائيلية من الطائفة الدرزية وإصابة ثالث بجروح متوسطة.

ويعتبر قرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه من قبل السلطات الإسرائيلية هو الأول من نوعه منذ عام 1969 منذ احتلال مدينة القدس والأقصى، حيث تم منع رفع الآذان في المسجد بعد منعها دخول كافة المسلمين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وأقام العشرات من المصلين صلاة الجمعة في شوارع القدس والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وقامت وحدات من القوات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية باعتقال مفتي القدس والديار المقدسة فور انتهاء صلاة الجمعة قرب باب الأسباط في القدس، وقامت باقتياده إلى مركز تحقيق المسكوبية للتحقيق معه.

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