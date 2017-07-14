شاهد يروي تفاصيل جديدة: هذا ما حصل في الغردقة!

قال مسؤول في إحدى الشركات السياحية إن سائحتين ألمانييتين قتلتا في الهجوم الذي وقع في فندق “الذهبية” وأصيب 4 أشخاص آخرون بعد أن تمكن المهاجم من الدخول إلى الفندق المجاور “ساني دايز إل بالازيو”.

وقال شاهد العيان لموقع “سبوتنيك” إن المهاجم قدم من البحر إلى شاطئ فندق ‘الذهبية’ حيث قام بقتل السائحتين. ومن بعدها، قام بالسباحة إلى الفندق المجاور ‘بالازيو’ حيث اعتدى على مواطنة روسية وطعنها في رقبتها، ثم قام بطعن مواطنين أرمنيين ومواطن تشيكي”.

وبحسب المسؤول المصري، نقلت المواطنة الروسية إلى المستشفى وهي في حالة حرجة. وقد اعتقل المهاجم بعدما حاول الهرب إلى البحر حيث لحقه عمال الفندق بالمركب واعتقلوه.

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