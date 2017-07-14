أنفاق سرّيّة في كوريا الشمالية تظهر الى العلن

كشفت كوريا الشمالية عن أنفاق استراتيجية لها موجودة على أراضيها وتحتوي على ممرّات متعددة بالإضافة الى صواريخ استراتيجية وأسلحة متعددة، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن التلفزيون المركزي الكوري الشمالي عرض صوراً لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون وهو يتجول في الأنفاق، وتنتشر في المكان ممرّات وصواريخ مجهّزة، بالإضافة الى غرف عدة مطلية بألوان عسكرية وخرائط معلقة على الجدران.

كما لفتت الى مرور الزعيم الكوري بجانب صاروخ كبير، اعتبرت بعض المصادر الكورية الجنوبية أنه صاروخ عابر للقارات يدعى ” هواسونغ-14″. وأشار الخبراء الى أن وجود الصواريخ العابرة للقارات في الأنفاق السرية في كوريا الشمالية هو دليل على جهوزية القيادة الكورية الى أي شيء طارئ قد يحدث.

وأضاف أخرون أن وجود هذه الصواريخ في الأنفاق هو حمايتها من الضربات الجوية المحتملة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى.

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