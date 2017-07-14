بوتين يكشف صفات القائد الحقيقي

يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الصفة القيادية الرئيسية في العالم الحديث، هي النزاهة.

ووجه أحد موظفي التعدين للرئيس فلاديمير بوتين سؤالا حول رأيه عن أهم الصفات الرئيسية، التي يجب أن تكون متأصلة في زعماء عالم اليوم.

وأجاب الرئيس الروسي — “يجب توفر النزاهة بشخصية القائد باعتبارها صفة أساسية، وإن كان هذا الأساس غير موجود فكل الصفات الأخرى لا معنى لها”.

وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بالطبع النزاهة لا تكفي ، فالقائد يحتاج إلى الخبرة والمعرفة الحديثة.

وأضاف الرئيس، “لذلك، فالبند الثاني، هو القدرة على التعلم باستمرار من أولئك الذين هم أفضل منك”.

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