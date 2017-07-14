الأمم المتحدة: 65 قتيلا وجريحا مدنيا في دونباس خلال شهر

أعلنت الأمم المتحدة عن “مقتل 12 مدنيا وإصابة 53 آخرين جراء العمليات القتالية الدائرة جنوب شرق أوكرانيا في شهر حزيران المنصرم، مما يعني عددا أقل بـ14 في المئة مما سجل في أيار”.

وفي بيان لها، أفادت أن “هذا الانخفاض المتواضع في عدد القتلى قد يكون مرتبطا بالتزام طرفي القتال النسبي بنظام وقف إطلاق النار المعلن في المنطقة خلال موسم حصاد المحاصيل”، مشيرةً إلى أن “2493 مدنيا لقوا مصرعهم وتعرض ما بين 7 و9 آلاف آخرين لجروح متفاوتة الخطورة جراء الصراع المسلح الدائر في دونباس منذ 14 نيسان 2014”.

ولفتت إلى ان “عدد الضحايا المدنيين في النصف الأول من العام الجاري يتجاوز بـ61 في المئة المعدلات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي”، مؤكدةً أن “معظم هؤلاء الضحايا قتلوا بقصف مدفعي عشوائي أو بألغام أرضية وقنابل لم تنفجر على الفور”.